Ogier ja Rovanperä said Soome MM-ralliks eridisainiga masinad

"Soome ralli on unikaalne sündmus meistrivõistluste kalendris, mida ma arvan, et iga sõitja armastab sõita. See on ka keeruline ralli, kus kohalikud sõitjad on alati väga tugevad olnud, kuid see on selline väljakutse, mis mulle meeldib. See on ralli, mida ma tõesti tahtsin pärast paari aastast pausi uuesti sõita," rääkis kaheksakordne maailmameister Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

"See on ka tiimi koduralli ja olen õnnelik, et olen osa sellest tugevast koosseisust. Proovin anda endast kõik, et saavutada tiimile parim tulemus. Pärast pausi väga kiiretel rallidel sõitmisest, arvan, et mul oli Lätis hea kiirus ja hea nädalavahetus ning loodan seda Soome kaasa võtta," lisas Sebastien Ogier.

Ogier on Soome rallil võidutsenud korra ja seda 2013. aastal Volkswageni WRC autoga.

Ogier' auto disain Soome MM-ralliks Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing

Kahekordse maailmameister Kalle Rovanperä ootab kodurallit väga. "Iga aasta on Soome ralli üsna eriline sündmus. Loomulikult on see meie koduralli ja üks meeldivamaid üritusi, kus on kohal palju fänne ja pere ümberringi. See on alati põnev ning kiiruskatsed on tõesti ilusad, kuid samuti üsna nõudlikud. Legendaarsed teed, nagu Ouninpohja, on kavas sel aastal, mis on suurepärane," rääkis Rovanperä pressiteate vahendusel.

"Meie lähenemine ja eesmärk on sama, mis igal rallil, kus oleme see aasta sõitnud: proovime teha parimat tööd, et võidelda võidu nimel ja tuua tiimile häid punkte. Ma ei ole suutnud Soome rallil saavutada kõige paremat tulemust, kuid ma ei taha sellele lisastressi panna. Ma tahan seda lihtsalt võtta nagu iga teist rallit ja anda endast parim," lisas kahekordne maailmameister.

Kalle Rovanperä auto disain Soome MM-ralliks Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing

Soome MM-ralli toimub 1.-4. augustini. ERR-i spordiportaal kajastab ralli kulgu otseblogi vahendusel.