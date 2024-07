Tänak Soome ralli eel: austan väga nende teede ainulaadset profiili

Järgmisel nädalavahetusel kihutatakse autoralli MM-sarja punktide eest Soome legendaarsel teedel. Eesti rallisõitja Ott Tänaku (Hyundai) sõnul on see tema üks lemmikrallisid kalendris ning ta usub, et suudab tiimiga ära kasutada Lätist saadud teadmisi.

Pärast Läti MM-rallit tõusis Hyundai piloot punktitabelis teiseks ning nüüd kaotab tiimikaaslasele Thierry Neuville'ile kaheksa punktiga. "Soome ralli on üks mu lemmikrallisid kalendris. Samas tean, kui keeruline ja nõudlik see ralli võib olla ning seetõttu austan väga Soome teede ainulaadset profiili," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Soomes on vaja kahte asja: esiteks on kogemusi nendelt teedelt ja teiseks enesekindlust. Usun, et meil on sellel rallil olemas mõlemad elemendid ja minu eesmärk on püüda anda endast maksimum, et kindlustada Lätis saavutatud edusamme," lisas eestlane.

Tänak on Soomes võidutsenud kolmel korral: 2018. ja 2019. aastal Toyotaga ning 2022. aastal Hyundaiga.

Soome MM-ralli toimub 1.–4. augustini. ERR-i spordiportaal kajastab ralli kulgu otseblogi vahendusel.