TÄNA OTSE | Narva Trans võõrustab uue peatreeneriga Nõmme Unitedit

JK Narva Transi peatreeneri Miguel Moreira kommentaar: "Oluline mäng meie jaoks, kus me võitleme pingutuse, pühendumuse ja sihikindlusega, et saavutada võit klubi sünnipäevaks."

Värske peatreeneri rollis olev Martin Klaseni kommentaar: "Hea meel on naasta peale pooleteise aasta pikkust pausi taaskord Nõmme Unitedi esindusmeeskonna treeneritoolile! Rõõm on nii professionaalsete treeneritega koostööd teha ja usun, et meie mängijates on peidus rohkemat, kui siiani oleme suutnud demonstreerida. Keskendume nüüd nädalast-nädalasse vaid oma sooritusele ja proovime keskenduda asjadele, mis alluvad meie kontrollile. Nelja kuu pärast näeme, kui kaugele see meid viinud on!"

Varasemalt on Narva Trans ja Nõmme United mänginud omavahel kaks korda ning mõlemad korrad on võidutsenud Narva Trans, kes hoiab hetkel liiga tabelist kuuendat kohta (viis võitu, kuus viiki ja üheksa kaotust). Nõmme United on hetkel viimasel ehk kümnendal kohal kahe võidu, viie viigi ja 13-ne kaotusega.