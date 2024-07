Narva Trans teenis koduväljakul Nõmme Unitedi vastu võidu

Esimese väravani jõudsid Narva Kreenholmi staadionil 411 pealtvaataja ees hoopis külalised, kui Facundo Martin Stefanazzi juba kuuendal minutil Nõmme Unitedi juhtima viis.

Kodumeeskond suutis siiski poolajaks seisu viigistada, kui Taaniel Usta poolaja teisel üleminutil väravani jõudis. Võiduvärav tuli 80. minutil Pierre Landry Kabore jalast ning Trans teenis kodupubliku ees liigatabeli punase laterna vastu 2:1 võidu.

Pärast 21 vooru on Trans kogunud 24 punkti ning on tabelis kuuendal tabelireal. Tartu JK Tammekal on sama palju punkte, kuid nad on pidanud ühe mängu vähem. Nõmme United jätkab viimasel tabelireal ning on 21 vooruga kogunud 11 punkti.

Premium liiga jätkub laupäeval, kui Nõmme Kalju FC võõrustab Tammekat.

Enne mängu:

JK Narva Transi peatreeneri Miguel Moreira kommentaar: "Oluline mäng meie jaoks, kus me võitleme pingutuse, pühendumuse ja sihikindlusega, et saavutada võit klubi sünnipäevaks."

Värske peatreeneri rollis olev Martin Klaseni kommentaar: "Hea meel on naasta peale pooleteise aasta pikkust pausi taas kord Nõmme Unitedi esindusmeeskonna treeneritoolile! Rõõm on nii professionaalsete treeneritega koostööd teha ja usun, et meie mängijates on peidus rohkemat, kui siiani oleme suutnud demonstreerida. Keskendume nüüd nädalast nädalasse vaid oma sooritusele ja proovime keskenduda asjadele, mis alluvad meie kontrollile. Nelja kuu pärast näeme, kui kaugele see meid viinud on!"

Varem on Narva Trans ja Nõmme United mänginud omavahel kaks korda ning mõlemad korrad on võidutsenud Narva Trans, kes hoiab hetkel liiga tabelis kuuendat kohta (viis võitu, kuus viiki ja üheksa kaotust). Nõmme United on hetkel viimasel ehk kümnendal kohal kahe võidu, viie viigi ja 13 kaotusega.