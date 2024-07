Sporting heitleb Balti liiga punktilisa eest võõrsil, Flora kodus

Sel hooajal on Sportingu naiskond astunud liigas väljakule kolmel korral ning kirja on saadud üks võit. Aprilli keskpaigas alistati esmakordselt ajaloos valitsev Leedu ja Balti liiga meister Šiualiai FK Gintra (1:0), kuid kohtumistes SFK Riga ning koduse rivaali Tallinna FC Floraga on Sporting pidanud tunnistama vastase paremust, vahendab jalgpall.ee.

Kolm punkti paigutavad Sportingu kuue naiskonna konkurentsis tabelis viiendale kohale – lähim jälitatav Vilniuse Žalgiris, kel on üks kohtumine enam mängitud, jääb vaid punkti kaugusele. Liepajas pole seni peetud nelja mänguga suutnud punktiarvet avada ning asub tabeli kuuendal real.

Kuna Läti naiskond võistleb tänavu Balti liigas esmakordselt, pole naiskonnad varem omavahel kohtunud.

Tallinna FC Flora ja Šiauliai FK Gintrat on omavahel kohtutud viiel korral ning igas mängus on võidutsenud Gintra. Samuti on Gintra naiskond napsanud viimasel kolmel hooajal Flora eest liiga võidutiitli.

Flora on sel hooajal pidanud neli kohtumist ning kolm võidutulemust paigutavad nad tabelis teisele positsioonile. Jagu on saadud Saku Sportingust, Vilniuse Žalgirisest kui ka Liepajast, ainus kaotus tuleneb praeguselt tabeliliidrilt SFK Rigalt.

Viis kohtumist pidanud Rigast lahutab Florat kolm silma. Kui Gintra on lõpetanud viimased aastad hooaja täiseduga, siis sel aastal on neljast Balti liiga kohtumisest teenitud kaks võitu ja viik. Teenitud seitse punkti paigutab nad Flora järel kolmandale positsioonile.

Flora – Gintra kohtumise avavile kõlab pühapäeval kell 16.00 Lilleküla I harjutusväljakul.