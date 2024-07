Ukraina ääremängija jätkab Keila Coolbetis

29-aastane ja 200 cm pikkune Mironenko viskas Keila eest eelmisel hooajal Eesti-Läti liigas keskmiselt 10,2 punkti ja võttis 4,7 lauapalli ning tabas kolmepunktiviskeid 42 protsendiga.

"Jäin Keila Coolbeti meeskonda, et näidata, kes on tõeline Keila esindusmeeskond, ning et täita kodumängudel saal tõeliste korvpallifännidega," sõnab 29-aastane mängumees.

"Hea klubi ja meeskonna tunnus on stabiilsus. Andrei liitus meie meeskonnaga juba 2022. aasta sügisel ning on eelmise pooleteise hooajaga mänginud end Keila fännide südametesse. Seepärast on mul väga hea meel, et Andrei jääb veel vähemalt üheks hooajaks Keilasse. Mullu tõusis ta selgelt meeskonna üheks liidriks, kelle kolmepunktiviskeid kardavad ilmselt kõik vastased. Oma kogemuse, autoriteedi ja tõsise töömeheliku suhtumisega on ta eeskujuks kõigile noorematele palluritele," lisab peatreener Peep Pahv.

Keila Coolbetiga on jätkamist on kinnitanud ka Kaido Saks, Roland Tamkivi, Margus Pahv ja Cristofer Lempu, uued liitujad on Erik Makke, Ralf Küttis, Tautvydas Kupstas ja Taylor Cunningham.