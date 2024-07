Kalev/Cramo tõi meeskonda kogenud ameeriklase

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo andis neljapäeval oma kodulehel teada, et algavaks hooajaks on meeskonnaga liitunud 30-aastane ja 186 sentimeetrit pikk ameeriklane Arik Smith.

Alates hooajast 2015/16 Euroopas mänginud Smith alustas profikarjääri Itaalia madalamates liigades, seejärel esindas ta Rootsis Umead, Slovakkias Bratislava Interit ja Belgias Belfius Mons-Haunaut' meeskonda, kirjutab Kalev/Cramo. Kõigis klubides oli Smith kindel algviisiklane ja viskas kõikides meeskondades hooaja peale keskmiselt 14 punkti.

Hooajal 2021/22 mängis Smith Itaalia esiliigas Ristopro Fabriano, olles meeskonna üks liidritest nii punktide kui resultatiivsete söötude lõikes, kogudes 26 mänguga keskmiselt 15,5 punkti ja 2,2 korvisöötu. Järgmise hooaja ettevalmistuse tegi Smith taaskord Belgias, Antwerpi Telenet Giantsiga, kuid operatsiooni tõttu tuli tal hooaeg vahele jätta.

Möödunud hooajal kuulus Smith Poola kõrgliigas Toruni Twarde Pierniki meeskonda, kus kogus 30 mänguga keskmiselt 13 punkti, 2,1 lauapalli ja 4,6 resultatiivset söötu.

Peatreener Heiko Rannula ootab Smithilt eestvedaja ja otsustaja rolli: "Arik Smith on juba suurte kogemustega mängija, kes on ennast tõestanud erinevates liigades. Tal on väga head liidriomadused ja on võimeline nii mängu juhtima kui skoorima. Tegemist on tugeva ja atleetliku tagamängijaga, kes peaks ka meie kaitsemängu nõuetele vastama. Eelkõige ootan temast tugevat liidrit nii platsil kui platsi ääres ja otsustajat mängu lõppudes."

Arik Smithi enda sõnul ootab ta uue tiimiga liitumist ning valis Kalev/Cramo meeskonna ambitsioonide ja võitja-mentaliteedi tõttu. "Usun, et toon meeskonda juurde kogemust ning annan endast parima, et liidrirolli hästi täita. Tunnen, et igal klubil on oma iseloom ja olemus ning tahan juba väga näha, milline Kalev/Cramo oma on," sõnas ameeriklane.

Kalev/Cramo meeskonnal on neljapäevase seisuga paigas peatreener Heiko Rannula, abitreener Indrek Reinbok ning mängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Leemet Böckler, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Severi Kaukiainen, Anrijs Miška, Kasper Suurorg, Martin Dorbek ja Arik Smith.

Ühistreeningutega alustatakse augusti esimeses pooles. FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. septembrini Türgis Antalyas. FIBA süsteemi tõttu alustab Kalev/Cramo turniiri poolfinaalist, mis toimub 20. septembril. Finaal toimub 22. septembril, alagrupiturniirile pääsemiseks on meeskonnal vaja võita mõlemad kohtumised.