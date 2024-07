Noormeeste U-18 käsipallikoondis osaleb Balti mere karikavõistlustel

Toomas Heinla, Indrek Lillsoo ning Aron Jaanise poolt juhitud 2006. aastal sündinud noormeeste tihe suvi kulmineerub 12.-18. augustil toimuval U-18 Euroopa meistrivõistlustel Slovakkias, kus Eesti alagrupi vastasteks on Bosnia ja Hertsegoviina, Leedu ning Türgi.

"Võib öelda, et suvi on olnud väga töine. Kui juunis töötasid poisid suuresti individuaalsete kavade peal, siis juuli alguses hakkas ühine töö juba Käärikul pihta. Võime öelda, et kõik, mis oli plaanis, sai ka ära tehtud. Kuigi on olnud väiksemaid tagasilööke vigastuste näol, siis suures pildis on asjad korras," alustas koondise treener Indrek Lillsoo.

Nädalavahetusel toimuval Balti mere karikaturniiril läheb Eesti vastamisi Leedu, Läti ja Soomega. "Ega me Kisakallios kõiki kaarte avada ei saa ega tahagi. Paljud vastased on samad, kes meil ka finaalturniiril vastu astuvad. Usutavasti mõlguvad samad mõtted ka nende peas. Aga see annabki meile võimaluse eksperimenteerida ning erinevaid mängijaid ja stiile proovida," lõpetas Lillsoo.

Eesti U18 koondise mängud Balti mere karikaturniiril:

26.07, kell 19:30 Eesti - Leedu

27.07, kell 17:30 Eesti - Läti

28.07, kell 13:30 Soome - Eesti

U-18 koondise koosseis:

Kristjan Heinla, Oskar Luks, Markus Leidsaar, Gregor Jegorov, Jaan-Paul Varik, Trivo Vaigurand, Aleksandr Vassiljuk, Jasper Arnover, Jaan Pirk, Marti Neudorf, Henri Markus Takkis, Andre Ansip, Kristofer Robin Soomets, Markus Arik, Jass Einassoo, Romet Nõgene, Reimo Säinas, Martin Kikkas, Hannes Karp, Boris-Kaspar Pani, Averi Hännile, Mikk Kaspar Piirsalu, Karlis Kalk, Kristofer Liedemann, Johannes Pertelson, Jaan Pirk, Mihkel Liiver, Kaspar Nurmet.

Treenerid: Toomas Heinla, Aron Jaanis, Indrek Lillsoo