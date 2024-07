Hispaania korvpallikoondisel puudub olümpial treenimisvõimalus

Hispaania peatreener Sergio Scariolo avaldas, et meeskond ei saa enne laupäeval, 27. juulil toimuvaid avamänge Prantsusmaal tavapärasel viisil harjutada. "Ma ei tea, mis põhjustas probleemid treeningutega. Tahaksin teada, kuid neljapäeva ja reede reaalsus on tõesti väga murettekitav. Praegusel hetkel ei ole meil võimalust enne olümpiamängude esimest kohtumist kaks päeva korralikult treenida," ütles Scariolo.

"Loodan, et kõik lahendatakse, kuid praegusel hetkel oleme väga mures. Föderatsioonil pole selles süüd. Nad on otsinud alternatiivset võimalust, kuid see on väga keeruline," lisas Scariolo.

Kohalikud korraldajad määrasid Hispaania korvpallikoondise saabumisajaks 23. juuli ja koostasid selle järgi treeningkava ning -kohad. Probleem olevat selles, et Hispaania koondis saabus hiljem kui teised meeskonnad.

Praeguses olukorras kaalub Hispaania koondis isegi võimalust harjutada väljaspool Prantsusmaad, et mängijate rütmi võimalikult vähe häirida. Väidetavalt on Hispaania Föderatsioon juba välja valinud jõusaali Belgias, kus rahvuskoondis saaks treenida.

"Meil on väga raske Lilles aktsepteeritaval viisil treenida. Oleme väga mures, sest saabumise päeval ja sellest järgmisel päeval treenimise olukord sunnib meid võimalik, et Prantsusmaalt lahkuma," ütles Scariolo. "See tundub absurdne, kuid see on hetkel parim võimalus."

Lillele lähim Belgia linn on umbes 20 kilomeetri kaugusel. Hispaania esimene mäng Pariisi olümpiamängudel on laupäeval, 27. juulil, kui kohtutakse Austraaliaga.