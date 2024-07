Keila KK-ga liitus Pärnu Sadamaga meistriks tulnud Eesti noormängija

"Kaspari puhul on tegemist suurepäraste eeldustega mängijaga. Tema hüppevõime ja füüsilisus annavad meeskonnale kindlasti olulise lisaväärtuse," sõnas peatreener Andres Sõber Lootuse liitumise järel.

Kaspar Lootus on uue hooaja eel uue klubiga liitudes positiivselt meelestatud. "Uus klubi, kuid juba tuttavad näod, mis annab kindlustunde ja motivatsiooni uue hooaja eel. Usun, et see on suurepärane võimalus oma oskusi täiendada ja meeskonnaga uusi saavutusi püüdma minna!."

24. juuli seisuga on Keila KK-ga liitunud neli mängijat: Patrik Peemot, Egert Haller, Ralf Sats ning Kaspar Lootus.