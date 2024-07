Kanada jalgpallinaiskonna treener jätab luurejuhtumi tõttu avamängu vahele

Kanada naiste jalgpallikoondise peatreener Beverly Priestman teatas kolmapäeval, et ei juhenda koondist olümpiamängude avamängus, sest võtab kurioosse luurejuhtumi eest vastutuse.

Kanada jalgpallinaiskond sattus skandaali, kui selgus, et üks tugipersonali liige lennutas hiljuti konkurendi Uus-Meremaa treeningu ajal drooni üle nende väljaku.

Kanada olümpiakomitee teatas kolmapäeval, et on saatnud koju abitreener Jasmine Manderi ning analüütik Joseph Lombardi, kes oli väidetavalt droonist saadud videod abitreenerile edastanud. Lisaks teatas peatreener Priestman, et võtab vastutuse ning jätab avamängu ise vahele.

"Esmalt tahan vabandada Uus-Meremaa mängijate ja treenerite ees ning kõikide Kanada mängijate ees. See juhtum ei esinda väärtusi, mille eest meie naiskond seisab," ütles Priestman. "Lõppude lõpuks vastutan mina meie võistkonnas toimuva eest."

Toykos olümpiavõitjaks kroonitud Kanada ja Uus-Meremaa kohtuvad neljapäeval A-alagrupi esimeses kohtumises. Veel mängivad samas grupis Prantsusmaa ja Colombia.

Kolmapäeval õhtul alustatakse Pariisis meeste jalgpalliturniiriga.