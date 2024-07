Oskar Nisu pälvis Indoneesias karjääri esimese profivõidu

Nisu edestas väikeses grupifinišis kohalikke rattureid Muhammah Imam Arifinit (Nusantara Cycling Team) ja Jamalidin Novardiantot (Dr. J Cycling Team). Nisu eestlastest tiimikaaslased lõpetasid grupis, mis kaotas parimatele nelja minuti ja 44 sekundiga. Gleb Karpenko sai kirja 44. ja Martin Laas 45. koha.

"Sõidu algfaasis aitasime Laasi, kuna ta oli punktiarvestuses parimast maas viie silmaga. Peale seda said kuus jooksikut minema ja me olime lihtsalt grupi peas, aga tööd ei teinud, sest lõpus oli 13 km pikkune tõus, kus me polnud kindlad, kuidas me üle saame," kirjeldas Nisu võistluse käiku. "Tõus oli selline, kus oli iga natukese aja tagant 200-300 m järsku osa. Seal pidin üle piiri pingutama, et esimestega kaasas olla ja siis laugematel osadel sai natuke taastuda."

"50 m enne tõusu lõppu, mis oli väga järsk, jäin pundist maha, aga panin enda laskumisoskuse mängu ning sain õnneks esimese grupi siiski kätte," jätkas Nisu. "Peale seda ootasin lihtsalt finišit, sest lootsin, et olen ees kõige kiirem. Viimased kaks kilomeetrit läks natuke passimiseks ja taktikaliseks, aga sõitsin targalt ja ei lasknud kedagi eest ära ning lõpus suutsin finišis teisi edastada."

"Üle joone tulles oli minu jaoks isegi natuke uskumatu, kas tõesti mina võitsin. Tean, et tase ei ole siin nii kõva kui Euroopa UCI sõitudel, kuid sellegipoolest pole kuskil kerge võita ning olen väga rahul, et lõpuks selle UCI võidu kätte sain," lisas Nisu.

Üldarvestuses jätkab Nisu kuuendal, Laas 45. ja Karpenko 47. kohal. Punktiarvestuses kerkis Laas liidriks ja Nisu kolmandale positsioonile. Üldarvestuse jätkab esimesena Arifin. Neljapäeval sõidetakse velotuuril viimane, 162,8-kilomeetrine etapp.