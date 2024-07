Ogier võib veel sel hooajal üheksandat MM-tiitlit jahtima minna

Pärast Läti rallit juhib MM-sarja 145 punktiga Thierry Neuville ja teine on 137 silmaga Ott Tänak. Hyundai sõitjate suurim konkurent on hetkel Elfyn Evans, kel koos 132 punkti.

Esikolmikust ei jää aga lootusetult kaugele ka Sebastien Ogier, kes tegi viimati täishooaja 2021. aastal. Hetkel on prantslane 117 punkti peal ehk 28 silma kaugusel Neuville'ist. Kuigi tänavuse punktisüsteemi juures on seda viis etappi enne lõppu üpris palju, siis teoreetiliselt võiks prantslane veel ka individuaalset MM-tiitlit sihtida.

Praegu on kindel, et Ogier sõidab kaasa järgmisel MM-etapil Soomes, kuid Toyota pealikul Jari-Matti Latvalal poleks midagi selle vastu, kui kaheksakordne maailmameister ka ülejäänud neljal etapil osaleks.

"See on üks asi, mida võime arutada," tunnistas soomlane väljaandele DirtFish. "Ta sõidab Soomes ning jah, ma arvan, et tal on võimalus võidelda sõitjate MM-tiitli eest. Nii et see on üks valik, mida kaaluda. Aga kas ta tahab kogu ülejäänud hooaja kaasa teha? Peame temalt küsima."

DirtFish pöördus seepeale Ogier' poole, kes naljatles, et peaks ütlema "jah" puhtalt sellepärast, et konkurente hirmutada.

"Ma ei tea. Praegu on tõsiasi see, et oleme teinud kaheksast etapist viiel kaasa. Ja praeguse punktisüsteemi juures on suuri vahesid pea võimatu tagasi teha," lausus ta, kuid ei välistanud sellist plaani. "Ma võin praegu öelda, et kuni aasta lõpuni ei ole kõik rallid planeeritud, aga kunagi ei tea."

Väljaanne küsis seepeale omakorda Latvala kommentaari. "Võib-olla on siis võimalus, et saame sellest temaga rääkida," sõnas ta ja kinnitas, et Ogier' täiemahuline kaasategemine olekski tema eelistus.

"Kui sul on meeskonnas kaks maailmameistrit, siis teeb see meeskonna kindlasti tugevamaks. Teeb tugevamaks sõitjad ja kogu tiimi. Siis on meil ka paremad võimalused MM-punktide eest võidelda. Kui nii mõelda, siis soovid teda osalema kõikidel rallidel."

Pärast augusti alguses peetavat Soome rallit on kavas veel etapid Kreekas, Tšiilis, Kesk-Euroopas ja Jaapanis. Ogier' programm sõltub ilmselt osalt ka sellest, kas tal õnnestub Soome ralliga vahet eesmistega vähendada.