NBA suveliiga võitja otsustas noor rootslane ja endine Kriisa tiimikaaslane

Lisaaja viimasel sekunditel usaldati pall 23-aastasele tagamehele, kes valiti tänavu NBA draft'i teises ringis. Larsson murdis kolme sekundi alasse ja saatis palli korvi.

"See on see, mida soovid ühelt oma noormängijate valikult - tulla ja domineerida väljaku mõlemas otsas," kiitis Heati duubelkoosseisu juhendaja Dan Bisaccio.

Viimasel kolmel hooajal oli Larsson mängud USA ülikoolikorvpalli Arizonas, kus eelmise aastani pallis ka Kerr Kriisa.

Larssoni arvele jäi finaalmängus 20 minutiga 16 punkti. Miami parim oli 24 punkti kogunud tagamängija Josh Christopher. Memphisele tõi Jake LaRavia 32, Scotty Pippen juunior 29 ja Gregory Jackson 28 silma.

Las Vegases toimunud suveliiga on mõeldud mängijatele, kes soovivad põhihooajal koosseisu murda ja seal kanda kinnitada.

Chicago Bullsi eest tegi viies mängus kaasa ka Henri Drell, kogudes keskmiselt 7,0 punkti, 4,0 lauapalli ja 1,6 resultatiivset söötu kohtumise kohta.