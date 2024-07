Rannavolle Tartu GP etapi võidud rändasid Lätti

Liepa ja Puškundzis kohtusid pühapäeval Tartu GP etapi finaalis eelmisel suvel Tartus karjääri esimese etapivõidu saavutanud Mihkel Nuudi ja Karl Maidlega, naiste finaalis mängis teinegi Läti paar Luīze Skrastiņa ja Rūta Zīle. Kolmandad kohad hõivasid Tartus Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais ning Liisa-Lotta Jürgenson ja Merike Errit, neljanda koha saavutasid Siim Ennemuist ja Karl Jaani ning Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi, vahendab volley.ee.

Tartu GP etapi parimateks mängijateks valiti Jaan Rebel ja Liisa-Lotta Jürgenson.

Pühapäeva esimeses pooles toimunud poolfinaalides olid Nuut ja Maidle 2:0 (21:17, 21:13) paremad Ennemuistist ja Jaanist ning kuigi Rebelil ja Kaisil oli teises poolfinaalis Liepa ja Puškundzise vastu kasutada matšpall, jäid nemad 1:2 (21:15, 17:21, 15:17) kaotusega finaali ukse taha.

Meeste finaalis näitasid noored lätlased kõrget klassi ning omavigadega kimpus olnud Nuut ja Maidle lõunanaabrite pidurdamiseks rohtu ei leidnudki – 0:2 (19:21, 14:21) kaotusega said mullused Tartu GP etapi esikohaomanikud parimate eestlastena kaela hõbemedalid. Esimeses geimis õnnestus Nuudil ja Maidlel küll lõpuni lätlastega ühte sammu astuda, ent napid rünnakuvead kinkisid geimivõidu ja edu Liepale ja Puškundzisele. Kohe teise geimi alguses mängisid lätlased korraliku edu sisse ning jäidki Eesti meestele püüdmatusse kaugusesse.

Kolmanda koha omanike selgitamiseks vajasid Rebel ja Kais ning Ennemuist ja Jaani maksimaalseid geime, kus edu saatis nooremaid Rebelit ja Kaisi. 2:1 (19:21, 21:19, 15:8) mänguvõiduga astusid mehed esimest korda võistkonnana kohalikus karikasarjas pjedestaalile.

Finaalpäeva avasid naiste poolfinaalid, millest esimeses jäid ühegi ühise treeninguta võistlema tulnud Jürgenson ja Errit 0:2 (13:21, 17:21) alla Skrastiņale ja Zīlele. Teises poolfinaalis astusid hilisemate võitjate Ozolina ja Namikese kandadele 16-aastased Ploomipuu ja Hanimägi, jäädes 0:2 (10:21, 17:21) kaotuse järel pronksi peale mängima.

Pronksikohtumises näitasid kindlamat mängu kogenumad Jürgenson ja Errit, alistades laupäeval pöialt vigastanud ja selle tõttu pühapäeval veidi mängutaktikat korrigeerima pidanud Ploomipuu ja tema paarilise Hanimägi 2:0 (21:9, 21:12). Ploomipuu ja Hanimägi tõdesid kohamängu järel, et võrreldes U-18 vanuseklassiga, kuhu tüdrukud alles kuuluvad, on naiste konkurentsis mäng kiirem ning platsil liikumist rohkem.

Lätlannade siseasjaks kujunenud finaalis tõmbasid pikema õlekõrre Ozolina ja Namike, võites kullakohtumise tulemusega 2:0 (25:23, 21:18).