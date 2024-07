Harku järvel toimunud tiitlivõistlustel võeti medaleid igas masinaklassis

Möödunud nädalavahetuseks olid Harku järve veemotobaasi kogunenud kaheteistkümne riigi sportlased, et selgitada välja maailma parimad paadiklassides OSY-400 ja GT-30 ning Euroopa meister klassis F-125. Kõigis kolmes paadiklassis oli ka eestlaste seast tiitlikaitsjaid ning pretendente.

OSY-400 klassis oli tiitli kaitsmas möödunud hooaja maailmameister Rene Suuk ja Eesti sõitjatest olid veel stardijoonele tulnud Jaan Erik Branno ja Kärol Soodla. Soodla ja Suuk olid mõlemad lisaks OSY-400 klassile stardijoonel ka GT-30 klassis. Kolmanda eestlasena osales GT-30 klassis oma tiitlivõistluste debüüdil Rauno Peet.

F-125 klassis oli stardis samuti kolm eestlast - Sanna Aaslav-Kaasik oli otsustanud Motospordi Muuseumis oma varustuselt tolmu maha pühkida ja starti tulla. Joonas Lember, kes möödunud teisipäeval ajateenistusse astus, oli tulnud tegema oma selle hooaja ainukest võistlust ja kolmanda eestlasena oli stardis Rasmus Laurik, kes oli selle aasta MM-sarjas näidanud juba esimesi häid starte.

Ajasõitudes näitasid meie sõitjaid kiireid aegu klassides GT-30 ja F-125. GT-30 klassis võttis ajasõidu võidu ja parima stardikoha Rene Suuk, Kärol Soodla oli viies ja Rauno Peet kaheksas.

OSY-400 klassis oli meie parima sõitjana Suuk neljas, Soodla kaheksas ning Branno kolmeteistkümnes. OSY-400 kvalifikatsiooni võitis Cezary Strumnik Poolast. F-125 klassi kvalifikatsiooni kaks kõige kiiremat olid Lember ja Aaslav-Kaasik, kes edestasid konkurente pea pooleteise sekundiga.

OSY-400 klassis ei olnud kõigis neljas sõidus vastast Cezary Strumnikule. Neljast sõidust neli võitu võtnud poolakas krooniti OSY-400 paadiklassi maailmameistriks. Punktidega teisena lõpetanud Slovakkia sportlasel Miroslav Bazinskyl aga ei vastanud mootor tehnilistele nõudmistele ning sportlane diskvalifitseeriti ja punktid arvestati ümber.

Kolmandalt kohalt tõusis teiseks poolakas Bartosz Rochowiak ja pronksmedal kuulus OSY-400 võistlusklassis oma tiitlivõistluste debüüti teinud Kärol Soodlale. Rene Suuk saavutas neljanda koha ja Jaan Erik Branno oli üheteistkümnes.

Võistluklassis GT-30 võttis esimesest sõidust koduvetel võidu Rene Suuk, teisena lõpetas norrakas Adrian Ostby ja kolmas oli leedukas Mantas Kuciniavicus. Teises sõidus keeras ennast avaringil kummuli Poola esindaja Marcin Kociucki ja kordusstardis sai Ostby parema stardi kui Suuk ning juhtis sõitu kuni finiši lipu langemiseni.

Suuk lõpetas sõidu teisena ja kolmas oli Kuciniavicus. Viimased kaks sõitu lõpetati samas järjestuses vaid neljandas sõidus tuli kolmandaks norralane Oliver Horntvedt.

Maailmameistriks kuulutati Adrian Ostby, hõbemedali võitis Rene Suuk ja pronksmedalile tuli Mantas Kuciniavicus. Kärol Soodla lõpetas võistluse kümnendal kohal ja Rauno Peet oli üheteistkümnes.

F-125 klassis segati kõik kaardid ümber kui esimeses sõidus keeras stardikurvi kinni hea lähte saanud Mattia Calzolari Itaaliast ning põhjustas sellega avarii Joonas Lemberi ja Sanna Aaslav-Kaasiku vahel. Eestlased kordusstarti ei pääsenud ja kaksikvõidu võtsid poolakad Henryk Synoracki ja Sebastian Kecinski. Kolmandana lõpetas sõidu Tobias Wahlsten Rootsist. Teiseks sõiduks olid Lemberil ja Aaslav-Kaasikul paadid parandatud ning sõitu starditi võistlejate rivi lõpust.

Stardiga viiendale kohale tõusnud Lember hakkas ring-ringilt konkurentidest mööduma ja neljandale ringile läks juba liidrina. Teise sõidu võit läks Lemberile, teine oli Synoracki ja kolmas Wahlsten. Kolmandas sõidus võttis Lember kindla võidu ja Euroopa meistritiitli saatus jäi viimase sõidu otsustada.

Lemberil start õnnestus ja kohe esimestel ringidel sõitis ta konkurentidega vahe sisse. Teisel kohal järgnes talle Wahlsten ja kolmandal Synoracki. Koos ruudulipu langemisega võitis Joonas Lember kolme sõidu punktidega oma esimese Euroopa meistritiitli. Hõbemedal läks napi kahe punktilise eduga Henryk Synorackile ja pronksmedal kuulus Tobias Wahlstenile.

"Euroopa meister ma olen nüüd esimest korda, maailmameistriks olen varem korra tulnud. See on kindlasti kustumatu emotsioon ja kuna ma sel aastal ei saanud MM-il sõita, sest mul oli käsil kooli lõpetamine, uude kooli sisseastumine ja kaitseväkke minek, siis EM oli minu ainus võistlus sel aastal. Seega emotsioone oli väga palju. Kui teadsin, et olen võitja, siis oli raske õnnepisaraid tagasi hoida." võttis Lember emotsionaalse võistluse kokku.