U-18 Euroopa pronks Miia Ott: pronks maitseb tegelikult hästi

Eeljooksus jooksis Miia Ott omavanuste hooaja tippmargi, mis andis lootust ka kuldmedalile. "Kuld oleks olnud parem, kui arvestada eeljooksu aega, mis oli väga korralik, ning tegin uue isikliku rekordi 11,44 ja sinna otsa veel Eesti rekordid ja U-18 hooaja tippmark, aga ma ütleks, et see pronks tegelikult maitseb hästi," kommenteeris Ott võidetud pronksmedalit.

"Ma olen väga rahul sellega ja ma arvan, et kui arvestada selle aasta minekut, siis ma olen üsna stabiilselt jooksnud 11,60. Tegelikult ma arvan, et võistlus läks väga hästi," lisas Ott.

Uus isiklik rekord tuli Oti sõnul heast laagrist Käärikul ning mitte nii headest tulemustest sel hooajal. "Ma arvan, et mul võis jääda natukene kripeldama need ajad tänavusest hooajast. See 11,70 ja 11,60 ning see 11,50 piir ei tulnud kuidagi nii kergelt see aasta. Nädal enne käisime ka Käärikul trenni tegemas ja ma arvan, et Kääriku andis mulle ka päris palju juurde," rääkis Miia Ott.

"Kui tegime enne esimest jooksu soojendust, siis oli aru saada, et täna on seda jalga. Lihtsalt ma olen hästi suur kahtleja ehk siis ma ei julgenud seda välja öelda. Kui ära tegin, siis sain aru, et mul oli ikkagi õigus," lisas pronksmedalist.

Slovakkias ei teinud ilm sportlastele võistlust lihtsamaks. "See kuumus oli seal päris suur ja need tingimused, kus me ööbisime, ei olnud ka kõige paremad: ventilatsiooni ei olnud. Mina õnneks olin enda puhuri kaasa võtnud eelmistest kogemustest," rääkis Ott.

"Ma arvan, et päris head tulemused tulid ja need ikkagi näitavad, et mul on praegu väga hea ja stabiilne jooks olnud ja ma arvan, et siit edasi minna on väga hea," võttis Miia Ott võistluse kokku.

Treener Maris Mägiga on koos lihvitud mitmeid detaile. "Ma arvan, et Marisega oleme saanud keskenduda detailidele. Oleme päris palju rõhku pannud stardile, et see tuleks välja teravamalt ja võimsamalt, et mu iga samm oleks nii pikk kui võimalik. Sellised väikesed detailid. Samamoodi tavaline püstiolekus jooksutehnikale oleme palju rõhku pannud," selgitas Ott.

"Alati loodame, et nihutame rekordit. Augusti lõpus on tulemas U-20 maailmameistrivõistlused. Võib-olla seal tuleb uus isiklik rekord. Kui tuleb, siis tuleb, kui ei tule, siis ei tule. Tahaksin nautida võistlust ja joosta oma aega," lõpetas pronksmedalist Miia Ott.