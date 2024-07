Reimann tuli Paul Ricardis kaks korda poodiumile

"Meie poole pöördutakse välisriikidest üha enam ning mitme sõitja teenindamine on meeskonnale hea väljakutse," sõnas meeskonnajuht Raimo Kulli.

Kõige paremini pani vahelduvas ilmas oma oskused maksma Alex Reimann, kes võttis nädalavahetusel sõidetud kahest sõidust vastavalt teise ja kolmanda koha.

Laupäeval sõidetud esimene sõit viidi läbi ülikuumades oludes, mis pani proovile nii masinad, kui sõitjad. Õnneks teadis Reimann täpselt, mida on vaja, et ennast ja tiimi kuumades oludes maha jahutada, kui tüüris temperatuuri ja intsidente trotsides oma Porsche 911 kaunile teisele kohale.

Reimann, kes pole saladust teinud tõsiasjadest, et ta armastab Paul Ricardi, oli pärast sõitu rõõmus ja konkreetne: "See on siis P2 esimesest sõidust ja see oli karm tänu Paul Ricardi intensiivsele kuumusele. Kiirus on hea ja lähme anname pühapäevases teises sõidus korralikult hagu."

Teises sõidus olid olud hoopis teistsugused, sest senine kuum nädalavahetus muutus järsku külmaks ja vihmaseks proovikiviks. Kuigi olud olid muutunud, oli üks asi endiselt konstant: 4. kohalt startinud Reimann sõitis ka siis ennast poodiumile.