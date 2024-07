Keila KK esindusmeeskond sai paika kolmanda lüli

"Ralfi puhul on tegemist hea viskekäe ning silmapaistva kiirusega noormängijaga, kes annab endast alati treeningutel ja mängudel maksimumi. Oma mänguomaduste ning isiksuse poolest kindlasti hea täiendus meie meeskonnale," sõnas Ralf Satsi liitumise järel esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber.

Ralf Satsi sõnul on Keila korvpallimeeskonnaga liitumine väga hea võimalus uuesti kõrgemal tasemel mängida. "Tuleval hooajal sooviksin näidata, et kuulun sellele tasemele ning tunnen, et Keila KK ja peatreener on mulle selleks väga hea võimaluse andnud. Tuleb ise mees olla ja see ära kasutada."

22. juuli seisuga on Keila KK avalikustanud enda kolm mängijat: Patrik Peemot, Egert Haller ja Ralf Sats. Uute mängijate ning personali avalikustamisega jätkatakse lähipäevil.