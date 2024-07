Mihkels jäi Belgis etapivõidust vaid rattapikkuse kaugusele

Mihkels kuulus 179,2 kilomeetri pikkusel avaetapil (Tournai - Fleurus) peagruppi, millest mõned ratturid sattusid aga umbes poolteist kilomeetrit enne finišijoont valele teeotsale.

Mihkels pääses aga segadusest ning võitles kuni lõpuni võidu nimel, kuid läks veidi liiga vara lõpuspurdile, mis avas võimaluse Jordi Meeusile (Red Bull-Bora-Hansgrohe), kes teenis siiski ajaga 4:03.11 etapivõidu. Mihkels ületas finišijoone teisena, esikolmikusse mahtus veel prantslane Paul Penhoet (Groupama - FDJ).

Wallonie velotuur jätkub teisipäeval 188,25-kilomeetrise etapiga, mis viib ratturid Saint-Ghislaini linnast Ouffet' linna.

Jordi Meeus takes Stage 1 of the Ethias-Tour de Wallonie after the camera bike goes the wrong way and confuses riders in the peloton! pic.twitter.com/s1bUwgWmbF