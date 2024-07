Tšehhi kergejõustikukaksikud said hakkama kuldse duubliga

Pühapäeval, noorte EM-i viimasel võistluspäeval, joosti 400 meetri tõkkejooksu finaalid üksteise järel. Kõigepealt alustasid neiud, kelle seas tuli maailmameistriks 58,00 jooksnud Nina Radova.

Seejärel pöördusid kõik silmad aga noormeeste finaali peale, kus tema kaksikvend Michal Rada ajaga 49,42 võimsa võidu teenis, edestades lähimat konkurenti 1,7 sekundiga. Rada aeg tähistab ühtlasi U-18 vanuseklassi Euroopa rekordit, kaasmaalane Marek Vana teenis ajaga 51,12 veel hõbemedali.

"Olen nii õnnelik, et saime koos vennaga kuldmedali. Tundsin end joostes väga hästi, ootasin natuke paremat aega, aga olen rahul," rääkis õde Nina. "Mu vend vääris seda, olen ta suurim toetaja. Meil on noorem õde ja oleme koos tema fännid. Oleme kaksikud, seega on meie pinge kahekordne, aga praegu oleme see-eest kaks korda õnnelikumad."

Euroopa rekordi jooksnud vend ütles, et mõtles enne starti oma võidukale õele. "Kui kuulsin, et ta võitis, kadus mul kõik pinge ja sain endale keskenduda," ütles Michal. "Käime õega samas koolis, treenime koos ja teeme kõike koos. Te ei kujuta ette, kui tähtis see saavutus meie jaoks on."