Tuisk lõpetas Belgias peetud velotuuri 41. kohal

Proloogist, kolmest grupisõidu- ja ühest eraldistardist sõiduga etapist koosnenud velotuuril viis üldvõidu Hollandisse Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime; 10:17.10), jättes selja taha inglanna Pfeiffer Georgi (Team dsm-firmenich PostNL; +0.51) ja kaasmaalanna Thalita de Jongi (Lotto Dstny Ladies; +0.54). Üldarvestuses 41. koha teeninud Tuisk kaotas võitjale kahe minuti ja 24 sekundiga, vahendab EJL.ee.

Eestlannadest olid stardis veel Laura Lizette Sander (AG Insurance – Soudal NXTG), Elisabeth Ebras (UAE Development Team) ja Kristel Sandra Soonik (Keukens Redant Cycling Team). Ebras kukkus 3a etapil, murdes seejuures luu. Samal etapil ei lõpetanud ka Soonik. Suure massikukkumise tõttu peatati etapp 50 minutiks ning lühendati seejärel 94,7 kilomeetrilt 66 kilomeetrile. Sander kukkus temposõidus ning otsustas seejärel viimasel päeval võistluse pooleli jätta.

Esmaspäeval Indoneesias alanud Tour de Banyuwangi Ijeni velotuuri (UCI 2.2) avaetapil (130,4 km) saatis edu jooksikute gruppi. Parim oli austraallane Ryan Cavanagh (Kinan Racing Team; 2:45.28). Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Teami esindavad eestlased Oskar Nisu, Gleb Karpenko ja Martin Laas said vastavalt 11., 57. ja 76. koha. Velotuuril on kokku neli etappi. Teisipäeval sõidetakse 147,8 kilomeetrit.