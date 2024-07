Nõmme United määras ametisse uue peatreeneri

Esimest hooaega Premium liigas alustanud Nõmme Unitedi peatreener oli hooaja alguses soomlane Jani Sarajärvi, aga juba aprillis lõppes poolte vahel koostöö ja vahepealsel ajal täitsid lünka abitreenerid.

"Martin tunneb klubi ja esindusmeeskonda peensusteni, tema käe all tõusis meeskond Esiliigasse ning ta on täiskasvanute jalgpalli toonud suure hulga meie noori. Leidsime, et ta on parim variant esindusmeeskonda juhtima," selgitas FC Nõmme Unitedi president Mart Poom.

"Mõistagi kaalusime teisigi variante, sealhulgas uue välismaalasest peatreeneri palkamist, kuid leidsime, et praegu vajame naasmist juurte juurde, peatreenerit, kes tunneb meeskonda ja klubi. Koostöö on praegu kokku lepitud hooaja lõpuni."

Esindusmeeskonna personalis rohkem muudatusi ei tule, UEFA Pro treenerikvalifikatsiooniga 34-aastase Klaseni kõrval jätkavad abitreenerina tööd Randin Rande ja Juan Martinez.

"Suur tänu klubile usalduse eest, olen peatreeneri tööks valmis! Meie ühine eesmärk on muuta meeskonna positsiooni Premium liigas ja võidelda püsimajäämise nimel lõpuni," lausus Klasen.

"Ülesanne ei ole lihtne, sest konkurendid ei maga, kuid paneme kõik mängu, oleme enda suhtes nõudlikud ja usume oma võimetesse."

Nõmme Unitedi järgmine Premium liiga mäng toimub 26. juulil võõrsil JK Narva Transiga. Kodusel Männiku staadionil ollakse 31. juulil Tipneri karikasarja kohtumises vastamisi Kohtla-Järve Linnameeskonnaga.