Kullas ja Talviku teenisid Ameerikas punktilisa

Kullas alustas võistluspäeva 11. kohaga ajasõidus. Parimat kiirust näitas Hunter Lawrence, Kullas kaotas talle parimal ringil kuue sekundiga, vahendab Msport.ee.

Avasõidus alguses kulges Kullas vaid 20. koha piiril, hakkas seejärel oma positsiooni parandama ja lõpetas 13. kohal. Järjekordse esikoha teenis Chase Sexton, teisena lõpetas sõidu Aaron Plessinger ja kolmandana Justin Cooper.

Ka teises sõidus ei suutnud Kullas sellist starti teha nagu ta soovinud oleks. Esimeselt ringilt tuli meie mees tagasi 16. kohal. Sõidus käigus tõusis ta aga kümnendaks. Kindla esikoha võttis taas Sexton, teine oli Jason Anderson ja kolmas Plessinger.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 21 punktiga 11. kohale. Esikoht läks 50 punktiga Sextonile, teine koht 42 punktiga Andersonile ja kolmas koht 40 punktiga Plessingerile.

Sarja kokkuvõttes on Kullas 120 punktiga 13. kohal. Oma edumaad suurendas Sexton, kellel on kokku juba 360 punkti. Teisel kohal jätkab 332 punktiga Lawrence ja kolmandal kohal on 284 punktiga Cooper.

250 klassis teenis Jörgen-Matthias Talviku ajasõidus 19. koha. Kõige kiirema ringiaja sõitis välja prantslane Tom Vialle. Teine oli Levi Kitchen ja kolmas sarja liider Haiden Deegan.

Esimene võistlussõit algas Talvikul raskelt. Ta jäi stardi järel päris rivi lõppu ja sealt oli juba raske punktikohta püüda. Talviku liikus kogu sõidu tõusvas joones ja lõpuks õnnestul tal kerkida 21. kohale. Avasõidu esikoht läks Vialle'ile, teine oli Deegan ja kolmas jaapanlane Jo Shimoda.

Teises sõidus tegi Talviku tunduvalt parema stardi ja ta pääses kohe punktikoha piirile. Kogu sõidu püsiski Jörgen-Matthias 20 seas ja lõpetas 16. kohal. Esikoha teenis Deegan, teine oli Vialle ja kolmas Shimoda.

Etapi kokkuvõttes teenis Talviku seitse punkti ja see andis talle 19. koha. Etapivõit läks 47 punktiga Deeganile, teine oli 47 punktiga Vialle ja kolmas 40 punktiga Shimoda.

Sarja kokkuvõttes on Talviku 22 punktiga 25. kohal. Liider on 361 punktiga Deegan, teisel kohal asub 307 punktiga Vialle ja kolmandal kohal 291 punktiga Kitchen.