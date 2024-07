Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril viienda koha

Tehniliste vigade ning mitmete eksimustega kuue meetri visetelt alanud kohtumises haaras alguses initsiatiivi Türgi, kes juhtis 11. minutiks 5:1. Pärast Kalmer Mustingu võetud mõttepausi tuli Eesti järgi ning Karl Kõverik tõi 20. minutil tabloole viigiseisu 8:8. Seejärel lubati vastastel skoorida vaid kolmel korral ning Aron Saarna vormistas poolaja lõpptulemuseks 15:11.

Kuigi Türgi alustas teist poolaega pisut paremini, siis Eesti sai kiirelt vahe tagasi võideldud ning perioodi keskpaigaks viis Marcus Rättel Eesti taas viiega ette. Türklased võitlesid end siiski mängu tagasi ning kaks minutit enne lõppu vähendati seis 27:28 peale. Siis aga suutsid eestlaste poolelt skoorida Jass Einassoo ja Rättel ning turniiri lõpetati 30:28 võiduga.

Eesti resultatiivseimad olid Marcus Rättel, Hendrik Koks ja Urmas Rõuk kuue väravaga. Mängu parimaks valiti Ilja Kosmirak.

"Suutsime täna mängida head 40 minutit, esimesed ja viimased kümme nii head ei olnud, aga suutsime selle abil siiski võidu võtta. Algul ei saanud oma rünnakut käima ning lõpus lasime jala liiga vara lõdvaks," alustas koondise kapten Hendrik Koks.

"Suures pildis võib turniiriga rahule jääda. Natukene jääb kripeldama see, et kaotasime vaid ühe mängu, kuid asetusime viiendaks. Slovakkia vastu oleksime pidanud suutma oma võimalused paremini ära kasutada. Vaadates, et nemad on hetkel finaalis, siis ei olnud palju puudu, et meie seal oleks. Üldiselt on meil siin super kutid koos," lõpetas Koks.

B-divisjoni finaalis kohtuvad pühapäeva õhtul Slovakkia ja Läti, Soome mängib Luksemburgi vastu pronksile.

A-divisjonis pääsesid kullamatši Portugal ja Hispaania, jättes kolmandale kohale mängima Saksamaa ja Taani.