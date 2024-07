Nadali alistanud portugallane võitis karjääri esimese üksikmängu tiitli

Seitsmenda paigutusega Borges võitis poolteist tundi väldanud finaali 6:3, 6:2.

Portugallane võitis oma esimeselt servilt 67 protsenti mängitud punktidest ning realiseeris 12-st murdepallist viis. Lisaks tegi Borges 23 äralöögi kõrval 16 lihtviga, Nadali arvele kogunes peaaegu neli korda rohkem lihtvigu kui äralööke (19 - 5).

"Ma ei tea, mida öelda. Olen seda hetke juba mõnda aega oodanud. Ma tean, et kõik tahtsid, et Rafa võidaks, isegi osa minust soovis seda, aga täna oli minus midagi palju suuremat. Ma tõesti ei tea, mida öelda, ma olen väga-väga õnnelik," lausus Borges matši järel.

27-aastasele Portugali esinumbrile oli see karjääri esimeseks ATP tiitliks üksikmängus. Paarismängus maitses ta võidurõõmu esimest ja seni ainsat korda 2022. aastal.

The moment Borges will never forget ☺️



Just the 2nd Portuguese ATP title winner, @nunoborges97 topples Nadal 6-3 6-2@NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/X5wClHonvb