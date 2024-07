Naiste võrkpallikoondise temporündaja jätkab karjääri NCAA-s

Võrkpallikoondise 18-aastane temporündaja Johanna Sova lõpetas suvel gümnaasiumi ning siirdub nüüd õppima ja mängima Ameerika Ühendriikidesse. "Ma valisin Florida osariigi ülikooli (Florida State University - toim), sest tuli kutse ja ma arvasin, et see on selline hea võimalus arendada oma oskusi, tutvuda uute inimeste ja uute rahvustega. Tore võimalus," ütles Sova ERR-ile.

Eripedagoogikat õppima asuv Sova on pidanud rahvusnaiskonna eest kuus mängu ja debüteeris tänavu ka Euroopa Kuldliigas. Just esitused koondisevormis tõid talle kutse USA üliõpilaste kõrgema divisjoni naiskonda.

"Peamiselt minu koondiste mängudega ehk siis U-19 koondise ja siis ka naistekoondise mängud, need jäid silma. Ma arvan, et kindlasti minu rahvuskoondise debüüt jäi ka silma ja see ikka tutvustas mind neile," ütles temporündaja.

Õpingute kasuks USA-s otsustasid ka noored nurgaründajad Salme Adeele Hollas (Siena College) ja Karlotta Kattai (Colby Community Collage), kuid erinevalt Sovast ei saanud nad koondise laagriga liituda. Sova lendab Floridasse 17. augustil kodus Iisraeliga peetava valikmängu järel.

"Ma peaksin veel varem minema nagu Kattai ja Hollas lähevad, aga ma leppisin kokku treeneriga, et tahaksin veel Eestit esindada vähemalt ühe mängu ja siis ma liitun nendega veidi hiljem. Lähen kohe peale mängu," ütles Sova.

Sova valikut, mis tagab tugevas süsteemis kaks korda päevas treeningud, kiitis koondise kapten, USA-s kõrghariduse omandanud ja võrkpalluriks kasvanud Liis Kiviloo. "Kindlasti väga hea valik, USA-s ei saa aga olema lihtne," ütles Kiviloo. "Ütlen alati tüdrukutele, kes tunnevad huvi sinna mineku vastu, et see ei saa olema mingi pargis jalutamine. Seal nõutakse hästi palju aga samas antakse ka hästi palju."

Rekordilised 140 mängu koondise eest pidanud Kiviloo on nüüd paremas seisus kui mais enne Kuldliiga mänge. "Minul individuaalselt on parem kuna ma saingi keskenduda treeningutele, sest ma ju teadupärast ei saanud terve aprillikuu üldse midagi teha. Minu mai oli veidi vigastustest kimbutatud, tunnen küll, et tulen praegu siia tugevamana kui maikuus," ütles kapten.

Kuldliiga järel harjutati individuaalselt. Ühistreeninguid alustas naiskond Tallinna laagris eelmisel nädalal. Peatreener Andres Toobali sõnul peaks EM-valiksarjaks olema naiskonna mänguvorm parem kui Kuldliigas.

"Füüsiliselt me võiksime olla paremad, värskemad. Individuaalselt on kavad olnud ees ja on näha, et naiskond on tublit tööd teinud ja praegu saame veel piisava aja enne esimest mängu Iisraeliga, et oma koostöö ja pallitunnetus leida," sõnas treener.

Enne valikmänge Iisraeli ja Sloveeniaga saab naiskond oma vormi testida ka kontrollkohtumistes. Lätiga mängitakse võõrsil 9. ja 10. augustil, Soomega minnakse kodupubliku ees vastamisi 12. ja 13. augustil.