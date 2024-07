Heas hoos Nadal jõudis kahe aasta järel taas finaali

Sel nädalal Rootsis heas hoos olev liivakuningas Nadal (ATP 261.) kaotas avasetis oma esimesed kaks pallingugeimi ning pidi leppima 4:6 kaotusega. Teises setis murdis ta aga kohe esimese geimis ning asus siis veel murdega 4:2 juhtima, viies 6:3 setivõiduga kohtumise otsustavasse geimi.

Kolmandas geimis tormas 38-aastane Nadal 3:0 juhtima, kuid lubas siis 23-aastasel Ajdukovicil (ATP 130.) viigistada. Siiski jäi otsustavatel hetkedel peale Nadal, kes läks viigiseisust 5:3 juhtima ning vormistas siis esimese matšpalliga 6:4 võidu.

"See oli väga keeruline matš, mu vastase tagakäsi on üks paremaid, kelle vastu ma mänginud olen," sõnas Nadal. "Tal oli siia tulles ohtralt enesekindlust, aga suutsin teda tagasi hoida. Leidsin viisi ellu jääda ja jõudsin üle pika aja finaali. See on väga hea uudis, mille üle võib õnnelik olla."

Erinevate vigastustega heidelnud hispaanlase jaoks on pühapäevane finaal esimene alates 2022. aasta Prantsusmaa lahtistest, kus ta Casper Ruudi kolmes setis alistas. "Finaalis mängida on alati hea tunne. Viimase kahe aasta jooksul on palju juhtunud ja ma olen ikka taastumas. Asjad pole lihtsalt käinud, aga võitlen edasi," ütles Nadal.

Teises poolfinaalis kohtuvad argentiinlane Thiago Agustin Tirante (ATP 121.) ning portugallane Nuno Borges (ATP 51.).