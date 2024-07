Milistver lõpetas Martinique'i velotuuri viiendas kümnes

"See oli minu hooaja oluliseimaks võistluseks, aga kahjuks sain kohe esimestel etappidel aru, et sellist minekut ja head tunnet jalgades ei ole, et kõrgesse mängu kokkuvõttes sekkuda," vahendab ejl.ee Milistveri sõnu. "Ülejäänud etapid möödusid tiimikaaslaseid aidates."

Velotuuril oli kaheksa päeva jooksul kokku üheksa grupisõidu etappi ja üks eraldistardist etapp. Kokku vändati 960 kilomeetrit, mille jooksul kogunes üle 14 000 tõusumeetri. "Kui võrrelda velotuuri taset eelmise aastaga, siis tänavu oli see kindlasti palju kõrgem. Kokku lõpetas võistluse vaid 69 ratturit," lisas Milistver.

Mitmepäevasõidu üldvõidu pälvis prantslane Stefan Bennet. Milistver kaotas parimale ühe tunni, 25 minuti ja seitsme sekundiga. Kuni 23-aastaste ratturite arvestuses lõpetas eestlane 13. positsioonil.