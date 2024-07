U-20 korvpallikoondis võitis esimese kohamängu

Esimesel veerandil said eestlased paremini minema ja poolajale mindi 37:29 eduseisul. Kolmas veerandaeg õnnestus eestlastel hästi ning enne viimast veerandit oli Eesti edu 15 punkti. Viimasel veerandil suutis Kosovo küll veidi mängu tagasi tulla, kuid mängul käest minna ei lastud ja 69:60 võit jäi lõppskooriks, vahendab Basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli Karl Gustav Jurtšenko 22 punktiga, Rasmus Andre ja Aleksander Tassa lisasid kumbki üheksa punkti.

"Kindel võit. Kontrollisime enamus ajast mängu mõlemal pool väljakut. Paar halba momenti oli, aga need olid pigem sellised üksikud momendid. Mäng oli kontrolli all ja ei tekkinud kordagi tunnet, et võiksime kaotada. Tublid poisid järjekordselt ja homme peaks vastaseks olema Horvaatia," kommenteeris peatreener Alar Varrak.

Eesti mängib laupäeval Horvaatiaga 9.-12. koha peale.