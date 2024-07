Lindpere Kalevi eurokäigust: see oli ebareaalne ja arusaamatu

Kalev kaotas tasavägise avamängu kodus 1:2, sel nädalal peetud kordusmängus tunnistati võõral väljakul vastaste 2:0 paremust. Kalevlaste esimene retk euromängule oli kõike muud kui sujuv.

"Meie reis võõrsile läks tundides palju pikemaks ja kaks korda kulukamaks kui alguses oli planeeritud. Teadsime ette, et nii võib juhtuda, kuid seekord isegi sellest teadmisest ei sõltunud meie, vaid me sõltusime vastaste Vene passiga kodanike olemasolust ja nende arvust selles võistkonnas. Urartu omanik on Vene oligarh ja arvata oli, et kui meile tuli esimene kiri, et me ei saa Eestis mängida, siis kahjuks selle ajaga olid kõik lennud juba välja müüdud, mis meil olid mõeldud broneerida. Tegelikult oli meil alguses üldse planeeritud läbi Riia Armeeniasse minna, kuid juhtus nii, et mängueelsel päeval reisisime öö läbi hoopis Gruusiast Armeeniasse," selgitas Kalevi spordidirektor Joel Lindpere.

Kalevi peatreener Daniel Meijel oli kordusmängu järel üpriski kriitiline, Lindpere mõistab juhendaja pahameelt. "Kahjuks sai enne võõrsilmängu üks mängija vigastada, teine oli palavikus, kopsupõletikus ning viimasel hetkel haigestus ka Ragnar Klavan. Ta oli küll meiega kaasas, kuid meeskonnast eemaldatud ja isolatsioonis," alustas Lindpere.

"Mängus oli meil jälle piisavalt palju momente. Eesti liigas löövad meie mängijad sellised võimalused ära. Väravad, mis me sisse lasime, olid välditavad. Mängijad ise saavad ka sellest aru. Eesti liigas ei lööda sulle nii lihtsalt ära, meeskonnad peavad ikkagi pingutama, kuid Euroopas see päris nii pole. Võib-olla vahe jäigi selle juurde, et meie mängijad ei kasutanud oma võimalusi ära."

Euromängudega jääb Lindpere kokkuvõttes siiski rahule. "Absoluutselt, sest kodus oli meil suurepärane publik. Kalevi ajaloos pole kunagi nii palju fänne staadionil olnud. Meie esimene euromäng läbi aegade, läksime 1:0 juhtima ja klubi kasvandik lõi värava – emotsioon missugune! Tegelikult oli see hea kogemus klubile. See nõudis meeletult tööd ja energiat. Selles mõttes müts maha kogu klubi ees, kõik pingutasid iga päev."

"Samas tuleb ka öelda, et sellise jamaga, millega pidi kolm nädalat järjest päevast päeva tegelema – seda võivad ka jalgpalliliidu esindajad kinnitada – poliitilistel või sõjalistel tingimustel öeldakse, et sporti ei saa teha. Konverentsiliiga on ju mõeldud väiksematele riikidele ja klubidele jalgpalli populariseerimiseks. See olukord, mis oli meil, oli ebareaalne ja arusaamatu. Sellist olukorda pole vist mitte kellelgi varem Eesti spordis olnud."

Lindpere nentis, et meeskond pole koduliigas veel õiget minekut üles leidnud. 20 mängu järel hoitakse tabelis kuuendat kohta.

"Hooaeg on seni väga raskelt kulgenud. Enne hooaja algust hakkasid vigastused tulema. Arseni Kovaltšuk oli mullu liiga üks parimaid ääri, kuid sai enne hooaja algust tõsise põlvetrauma. Ramon Smirnov, kes alustas mõlemas euromängus, sai Flora vastu vigastada ja on kolmeks kuuks väljas. Ragnar on ka ju aprillist alates ainult ühe mängu pidanud. Ütleme niimoodi, et meil on üle kivide ja kändude läinud, kuid nüüd saame ainult koduliigale keskenduda. Kui eelmise hooaja lõppu vaadata, siis me võitsime vist viis mängu järjest. Jalgpallis on see ilu ja võlu. Üldjuhul on kõik eurokohad välja jagatud alles hooaja viimastes voorudes. Karikamängud on samuti tulemas, mis võivad meid väga hästi aidata."

Kalevi järgmine kohtumine leiab aset pühapäeval, kui Premium liigas kohtutakse võõrsil Paide Linnameeskonnaga.