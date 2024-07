Kodumaas nördinud Hispaania kapten vahetas koduklubi

Viimasel kahel hooajal Madridi Atletico värve kandnud Morata sõlmis Milaniga nelja aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik veel aasta võrra pikendada. Erinevate allikate teatel maksis Milan hispaanlase eest 13 miljonit eurot.

31-aastane ründaja on ka varem Itaalia kõrgliigas mänginud, kui esindas Torino Juventust aastatel 2014-2016 ning 2020-2022.

Moratat ajendas kodumaalt lahkuma vähene austus. Nimelt andis ta EM-finaalturniiri ajal intervjuu Hispaania väljaandele El Mundole, milles kurtis muuhulgas sellest, kuidas Hispaania meedia ja fännid ei pea temast lugu ning vihjas ühtlasi koondisekarjääri lõpetamisele.

"Kui sa oled kohas, kus sa ei saa erinevatel põhjustel endast 100 protsenti anda, siis on lahkumine parim lahendus kõigile," sõnas Morata paar päeva tagasi Itaalia meediale. "Tõsiasi on see, et itaallased on minusse alati austusega suhtunud. Ma ei jõua ära oodata, et kõigepealt Itaaliasse puhkusele minna ja seejärel seal jälle mängida. Minu parimad aastad on veel ees."

Morata esindas möödunud hooajal Atleticot kõikide sarjade peale 48 kohtumises ja lõi 21 väravat. Hispaania triumfiga lõppenud EM-il jäi tema saldoks seitse mängu ja üks värav, kokku on ta rahvuskoondise eest väljakul käinud 80 korral ja skoorinud 36 väravat.

Uues koduklubis hakkab ta kandma mängusärki numbriga seitse.