Premium liigas rakendub EM-il katsetatud reegel

Jalgpalli Premium liigas hakkab alates 20. voorust kehtima reegel, et kohtunike langetatud otsuste suhtes võivad vestlust pidada vaid kohtunik ja meeskonna kapten.

Viimasel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kasutatud meede mängu kuvandi parandamise eesmärgil osutus edukaks, mistõttu jätkub lähenemine ka teistel UEFA egiidi all toimuvatel võistlustel, sealhulgas Premium liigas, vahendab jalgpalliliit.

Kohtunikud selgitavad kaptenitele mängu ajal tehtud olulisemaid otsuseid ning selgituse ajal võib kohtunikuga rääkida ainult kapten, säilitades lugupidavat viisi. Kaptenil on vastutus, et tema võistkonnakaaslased austaksid kohtunikku, hoiaksid distantsi ning ei ümbritseks teda otsuste langetamise järel.

Mängijat, kes eirab oma kapteni rolli, lähenedes kohtunikule ja näidates üles lugupidamatuse või eriarvamuse märke, hoiatatakse kollase kaardiga. Kui kapten on väravavaht, tuleb üks väljakumängija nimetada tema asendajaks, kes esindab teda olukordades, kus väravavaht on kaugel.

Võistkondadele tuletatakse uue meetme kehtivust meelde mängueelsel koosolekul, lisaks sellele kordab mängu peakohtunik uuendust kaptenitele enne mängueelset mündiviset.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik sõnas, et uue meetme rakendamine ei tähenda, et sellega kaoks suhtlus kohtunike ja mängijate vahel.

"Kohtunikuga tohib endiselt suhelda. Kõnealune teema puudutab tähtsamaid olukordi, kus kõik osapooled ei näe asju sarnaselt. Sellega kaasnenud rahulolematuse ilmingud on olnud viimastel aastatel maailma jalgpallis kasvutrendis ja see on tarvis kontrolli alla saada," ütles Kaasik.

Kohtunike osakonna juhataja avaldas lootust, et uus lähenemisviis saab positiivset vastukaja.

"Kohtunikul tekib otsene suhtlus ühe võistkonna liikmega, mis võimaldab dialoogina selgitada otsuse tagamaid. Samuti saab sel moel võistkonnaliiiget teavitada, milline olukord on videokohtunike ruumis uurimise all. Pealtvaatajatele muutub mäng nauditavamaks, kuna väheneb kohtunike piiramine ning ebasportlik rahulolematus," lisas Kaasik.