Pärnu Sadam loositi kokku rumeenlaste ja poolakatega

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel neljanda koha saanud pärnakad pääsesid eurosarjas otse alagrupiturniirile.

E-alagrupis minnakse vastamisi Rumeenia mulluse hõbedameeskonna Oradega, neljanda koha saavutanud Pitesti Argesega ning Poola meistrivõistlustel neljandaks tulnud Stargardi Spojniaga.

Oradea jõudis möödunud hooajal Euroopa karikasarjas 16 parema sekka, Spojnia piirdus alagrupifaasiga.

Kristian Kullamäe tööandja Bilbao (Hispaania) peab alagrupiturniirile jõudmiseks säru tegema leedukate Neptunasele.

Kui Bilbaod saadab kvalifikatsioonis edu, siis mängitakse põhiturniiril J-alagrupis Bonni Basketsi (Saksamaa), Botevgradi Balkani (Bulgaaria) ning ühe Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniirilt välja langenud meeskonnaga.

Euroopa karikasarja alagrupiturniir algab oktoobris.

Who'll be the champions of #FIBAEuropeCup this season?



After today's draw 10 groups for the Regular Season have been set. ⚔️



Click on the pic to find out more.