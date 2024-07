Austraalia hokimängija ohverdas olümpia nimel oma sõrme

30-aastase Tokyo mängude hõbemedalisti osalemine Pariisi mängudel sattus kahtluse alla, sest ta murdis hiljuti parema käe sõrme.

Arstid andsid Dawsonile võimaluse valida, kas amputeerida osa sõrmest või lasta sellel taastuda. Viimane variant oleks välistanud Dawsoni osalemise Pariisi olümpial.

"Mul ei olnud otsuse langetamiseks palju aega. Otsustasin lõpuks amputeerimise kasuks ja seejärel helistasin oma abikaasale. Ta ütles, et ma ei teeks rutakat otsust, kuid olen veendunud, et see oli ainuõige lahendus. Ma ei lähtunud ainult olümpiamängudest, vaid ka elust pärast olümpiat, et olla ka vanemas eas võimalikult terve," selgitas Dawson Austraalia telekanalile Seven Network.

Austraalia koondise peatreener Colin Batch kiitis Dawsonit julguse ja pühendumuse eest, tunnistades samas, et ta ise niimoodi ei teeks.

"Parim viis sellisest vigastusest taastumiseks oli lihtsalt sõrme ots maha raiuda. Matt otsustaski seda teha. See pole olukord, kus treener hakkaks mängija eest otsustama," rääkis Batch. "Ma ei ole kindel, kas mina oleksin seda teinud, aga Matt tegi, nii et meeskonna jaoks on see suurepärane."

Austraalia jõudis kolm aastat tagasi Tokyo mängudel finaali, tunnistades 1:1 viigiga lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Belgia 3:2 paremust.

Maahokiturniirid algavad Pariisi olümpial 27. juulil.