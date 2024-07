TÄNA OTSE | Kes jääb peale Nõmme klubide vastasseisus?

Jalgpalli Eesti meistrivõistluste ehk Premium liiga 20. voorus lähevad Männiku staadionil vastamisi FC Nõmme United ja Nõmme Kalju FC. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 19.20. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudios on Aet Süvari.

Kõrgliigas on Nõmme klubid esimest hooaega vastamisi ja senised mängud on leppinud viigiga – läbi aegade esimeses Premium liiga Nõmme derbis lepiti märtsis väravateta viiki, mai lõpus mängiti Hiiu kunsmurustaadionil 1:1 viiki.

Liigatabelis on Nõmme Kalju 37 punktiga teisel kohal, jäädes ühe mängu enam pidanud liidrist FCI Levadiast maha 14 punktiga. Nõmme United on 11 punktiga viimane.

Mängueelsed kommentaarid:

Nõmme Unitedi treener Martin Klasen: "Tabeliseis ei ole kiita, kuid mis saaks olla parem, kui seda muuta esimeses Nõmme derbis, mis toimub Männiku staadionil!"

Nõmme Unitedi mängija Sacha Martinez: "Tulemus esimeses mängus ei olnud see, mida soovisime, kuid saame jälle nädal aega kokkumängu parandada ja reedel kodus tulises vastasseisus lahingu anda!"

Nõmme Kalju peatreener Nikita Andreev: "Ees ootamas järjekordne Nõmme derbi ja emotsioonid on meeskonnas head. Oleme saanud teha häid treeninguid ja oleme valmis."

Nõmme Kalju mängija Koki Hayashi: "Nõmme United on näidanud, et oskavad väga hästi jalgpalli mängida ja tahavad kõiki võita, aga ka meie lähme seda mängu võitma ja alla selle on kindlasti pettumus."