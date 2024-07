Meedia: Madis Mihkels liitub USA tiimiga

Erinevate meediaväljaannete andmetel on 21-aastane talendikas Eesti maanteerattur liitumas USA profitiimi EF Education-EasyPostiga.

Mullu Saksamaa velotuuril etapi võitnud 21-aastase Madis Mihkelsi tänavuse hooaja võidusõidud on näidanud, et ta on maailma maanteesõidu paremikus arvestatav konkurent kõigile. Kevadel sai ta legendaarsel Pariis – Roubaix ühepäevasõidul kümnenda koha ja debüteeris seejärel Itaalia velotuuril, kus jõudis neljal korral esikümnesse.

Eelmisest aastast on Mihkels sõitnud Intermarche–Wanty ridades. Käimasoleval Prantsusmaa velotuuril on Intermarche-Wanty olnud enimteeniv tiim, aga allikate sõnul pole neil siiski piisavalt raha, et suuta eestlast enda tiimis hoida.

Tänavuse hooaja lõppedes lahkub Intermarche-Wantyst ka teine eestlane Rein Taaramäe, kes ei soovi enam WorldTouri tasemel jätkata. EF Education on samuti eestlastele tuttav tiim, aastatel 2019-2020 sõitis nende värvides Tanel Kangert.