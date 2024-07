Piik ja Korotkov jõudsid Leuveni MK-etapil põhiturniirile

Kvalifikatsiooni kõrgeima asetusega Piik ja Korotkov läksid avaringis kokku kanadalaste Aiden Hilkowitzi ja Connor Dorseyga, keda võideti 2:0 (21:17, 21:11). Otsustavas teises ringis õnnestus viimati Rakvere MK-etapil hõbemedalid kaela saanud eestlastel samuti kindel 2:0 (21:13, 21:17) võit võtta, kui üle mängiti 17- ja 18-aastased ungarlased Bence Tari ja Akos Veress, vahendab volley.ee.

Põhiturniiriga alustavad Piik ja Korotkov reedel Eesti aja järgi kell 13.50, kohtudes B-alagrupis samuti kvalifikatsiooni võidukalt läbinud Iisraeli mängumeeste River Day ja Idan Katrieliga.

Lisaks Eesti ja Iisraeli paarile on B-alagrupist edasipääsu jahtimas võistluse teise asetusega Läti duo, Rakvere MK-etapil veerandfinaali jõudnud Kristians Fokerots ja Gustavs Auziņš ning Belgia paar Berre Peters ja Wout Nuyttens. Rakvere MK-etapil olid just Piik ja Korotkov need, kes Fokerotsi ja Auziņši 2:1 võiduga veerandfinaalis konkurentsist lülitasid.