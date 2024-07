Jaapani sportvõimleja jääb suitsetamise tõttu olümpiakoondisest välja

Jaapani võimlemisliit teatas, et käitumisreeglite rikkumise tõttu ei võistle Pariisi olümpial sportvõimleja Shoko Miyata.

19-aastane Miyata oli algselt määratud Jaapani sportvõimlemisnaiskonna kapteniks.

Kaks aastat tagasi MM-il poomil pronksi võitnud Miyata pidi koondise treeninglaagri Monacos pooleli jätma, kuna alaliit asus uurima kahtlustusi, et noor sportlane on suitsetanud, see aga pole alaliidu käitumisreeglitega lubatud.

Alaliidu pressikonverentsil öeldi, et Miyata kinnitas Tokyos peetud ülekuulamisel, et oli juuni lõpus ja juuli alguses nii suitsetanud kui ka alkoholi tarvitanud. Lisaks alaliidu reeglitele rikkus Miyata sellega ka seadust – Jaapanis pole suitsetamine ja alkoholi tarvitamine alla 20-aastastel lubatud.

Jaapani alaliidu teatel otsustas Miyata pärast ülestunnistust ise, et loobub olümpiamängudel võistlemisest.

Miyata isiklik treener Mutsumi Harada ütles, et hoolealuse käitumine oli küll lubamatu, kuid sportlane oli olnud äärmiselt suure pinge all. "Ta oli tõeliselt suure surve all. Palun inimestel seda mõista," ütles Harada pressikonverentsil pisaraid pühkides.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juuli. Sportvõimlemises, mis on suveolümpiamängude üks populaarsemaid alasid, alustatakse võistlemist 27. juulil.