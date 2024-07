Campenaerts jättis konkurendid lõpuspurdiga maha

Neljapäevane etapp viis ratturid üle viie kolmanda kategooria tõusu, mille jooksul pidid võistlejad heitlema ka 30-kraadise keskmise õhutemperatuuriga. Mõnikümmend kilomeetrit enne lõppu eraldusid aga Campenaerts, Matteo Vercher (TotalEnergies) ning Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), kes jäidki kolmekesi võitu noolima.

Mehed püsisid tihedas konkurentsis kuni finišijooneni välja, kuid kõige paremini ajastas oma viimase rünnaku Campenaerts, kes ületas finišijoone ajaga neli tundi, kümme minutit ja 20 sekundit ning teenis sellega oma karjääri esimese etapivõidu Prantsusmaa velotuuril.

"Sa pead Tour de France'il sõitmiseks olema tõeline proff. Etapivõit on meie kõigi unistus. Ma ei ole siin uus, olen sellest hetkest juba väga kaua unistanud," sõnas 32-aastane Campenaerts.

Ta tänas oma tüdruksõpra, kes ratturit raskel perioodil abistas. "Ta oli terve aja minuga laagris ja toetas mind iga päev, ise oli rase. Ta oli üheksa nädalat mägedes ning sünnitas Grenadal tõusu jalamil. Ma olen talle nii tänulik," lisas Campenaerts.

Campenaerts is the VICTOR



Victor Campenaerts claims the victory on Stage 18 of the Tour de France outsprinting the remains of the breakaway #letourdefrance #tdf2024 #cycling pic.twitter.com/MiOOj4OxFN