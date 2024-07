Peeter Pruus pälvis maastikumaratonil Saksamaal kolmanda koha

Esikoha pälvis Pruusi šveitslasest tiimikaaslane Casey South ajaga 4:30.08. Teisena finišeeris sakslane Sascha Weber (4:32.25) ja kolmandana Pruus (4:32.39), vahendab ejl.ee.

"Oli päris hea sõit," ütles Pruus võistluse järel. "Alguses ei olnud väga hea minek, kuna anti kõvasti kuuma. Jäin esimestest natuke maha, võtsin oma tempo ja siis püüdsin nad uuesti kinni. Kuna mõtlesin, et tunne ei ole hea, siis töötasin tiimikaaslase jaoks. Terve sõidu vältel jäin tõusudel maha ja siis sõitsin jälle järele. Lõpuks oli meid ees 5-6 ja seejärel saime kolmekesi eest minema."

"Kokkuvõttes oli ikkagi üpris hea sõit. Jätsin endast palju juba enne rajale, aga üldiselt võib rahule jääda. Treeneriga arutades arvasime ka, et minek on hea tegelikult. Tuleb veel natuke tööd teha, siis natuke puhata ja kolme nädala pärast on Euroopa meistrivõistlused. Treenin Eestis selle aja ja võib-olla võistlen veel Eestis-Lätis treeningu eesmärgil," lisas Pruus.

Eliitklassi naiste seas võidutses šveitslanna Irina Luetzelschwab ajaga 5:31.12.