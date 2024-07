Värske Euroopa meister Hispaania tõusis maailma edetabelis esikolmikusse

Hispaania tõusis juunikuuga võrreldes viie koha võrra. Esikohal jätkab valitsev maailmameister Argentina, järgneb Prantsusmaa.

Ülejäänud esikümne moodustavad Inglismaa (+1), Brasiilia (-1), Belgia (-3), Holland, Portugal (-2), Colombia (+3) ja Itaalia.

Suurima tõusu tegi Venezuela (+17) ning suurimaks langejaks osutus Tšehhi (-13). Maailma edetabelis hoiavad nad nüüd vastavalt 37. ja 47. kohta.

Eesti asetseb jätkuvalt 123. real, meist eespool on Sierra Leone ja tagapool India. Lähinaabritest püsis Soome 63. kohal, Läti tõusis 137. (+1) ja Leedu 135. positsioonile (+1).

Rahvuste liiga vastastest paikneb Rootsi 29. (-1), Slovakkia 44. (+1) ja Aserbaidžaan 111. real.

Some BIG movements in the latest #FIFARanking!