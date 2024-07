Haas loobub kogenud taanlase teenetest

Kokku seitse hooaega Haasi värve esindanud 31-aastase Magnusseni leping lõppeb praeguse hooaja lõpus. "Tahaksin tänada Kevinit kõige eest, mida ta on meie meeskonna heaks teinud – nii rajal kui ka väljaspool seda," kommenteeris tiimipealik Ayao Komatsu.

"Temast on aastate jooksul kujunenud meie meeskonna alustala. Mitte keegi ei ole meie eest rohkem võistlustules olnud kui Kevin ning meil on olnud mitmeid meeldejäävaid hetki, sealhulgas viies koht 2022. aastal Bahreinis, kui Kevin naasis meie ridadesse," jätkas Komatsu.

"Loodan siiralt, et leiame võimaluse jätkata koostööd mingil moel. Tema teadmised ja kogemused on kahtlemata väärtuslikud meie jätkuvalt arenevale meeskonnale," lisas Haasi pealik.

Magnusseni parim hooaeg Haasis sündis 2018. aastal, kui ta lõpetas sõitjate arvestuses üheksandal kohal ning aitas tiimil konstruktorite arvestuses viiendaks tulla.

BBC Sport kirjutab oma allikatele tuginedes, et taanlase järeltulijaks saab prantslane Esteban Ocon, kes sõidab praegu Alpine'i võistkonnas. Juuni alguses teatas Alpine, et lõpetab prantslasega hooaja järel koostöö.

Haasil on järgmiseks hooajaks üks pusletükk juba paigas, kui juuli alguses teatati, et sõlmiti mitmeaastane leping 19-aastase briti Oliver Bearmaniga.

