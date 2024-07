Ruud sai üksikmängus üllatuskaotuse, kuid võitis koos Nadaliga paarismängu

Otse teise ringi pääsenud Ruud pidi poolteist tundi kestnud matši järel tunnistama Monteiro 6:3, 6:3 paremust.

Monteiro võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest, Ruud 65. Võitja realiseeris kuuest murdepallis kolm, Ruudil avanes matši jooksul ainult üks murdevõimalus, kuid ta ei suutnud seda realiseerida.

30-aastase brasiillase jaoks oli tegemist neljanda järjestikuse võiduga maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle. Monteiro on tänavu jagu saanud veel ka Carlos Alcarazist ja Stefanos Tsitsipasest, mullu võitis ta Holger Runet.

