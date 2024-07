FIFA algatas rassistliku laulu esitanud maailmameistri suhtes uurimise

Fernandez postitas pühapäevase Copa America finaali järel sotsiaalmeediasse video, mis Prantsuse jalgpalliliidu (FFF) sõnul sisaldas rassistlikku ja diskrimineerivat laulu.

Fernandez laulis videos koos koondisekaaslastega: "Kuulake, levitage sõna; nad esindavad Prantsusmaad, kuid nad on kõik pärit Angolast; see on küll tore! Nad kõik jooksevad; nad on cometravased* nagu kuradi Mbappe; nende emad on Nigeeriast; nende isad on Kamerunist; passis on nende puhul aga kirjas Prantsusmaa!".

*Cometravas on slängisõna, mis tähendab inimest, kes on olnud seksuaalvahekorras transsoolise inimesega.

Now that Enzo Fernandez has apologized, will the rest of the Argentina players in this video also apologize, or are we just going to overlook them? pic.twitter.com/Uvpmijx36V