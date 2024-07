Tippliigade kohtunikud võtsid suvisel seminaril senise hooaja luubi alla

Premium liiga ja Premium liiga arengugrupi õigusemõistjad kogunesid seminariks kahes grupis: 9. juulil sai kokku 19 väljakukohtunikku, päev hiljem 23 abikohtunikku. Ühepäevase seminari käigus võeti luubi alla senipeetud Premium liiga mänguvoorud, analüüsiti kollaste ja punaste kaartide ning suluseisuolukordadega seonduvat statistikat ning vaadati ühiselt üle juulikuu alguses kehtima hakanud reeglite muudatused ja täpsustused, vahendab jalgpall.ee.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike koolitusjuht Ain Alevi sõnul on regulaarsed seminarid olulised. "Ühelt poolt mängivad need tähtsat rolli kohtunike arengus ja annavad võimaluse vahepealsel ajal kerkinud teemade üle arutleda, teisalt aga aitavad ühtset liini hoida ning veenduda, et tõlgendame olukordi võimalikult sarnaselt," selgitas ta.

Lisaks kodumaisele tippliigale arutletakse seminaril traditsiooniliselt ka rahvusvahelises jalgpallis toimuva üle. "Näiteks käisime üle UEFA suunised EM-il kasutusele võetud kohtuniku ja kapteni vahelise dialoogi uuenduse kohta ning osalejad said ka ülevaate klubide eurosarjadeks antud tehnilistest juhistest," lisas Alev.

Premium liiga kohtunike grupi moodustavad Eesti kõige kõrgema kategooriaga kohtunikud, kelle hulgast valitakse muuseas ka järgmised FIFA-kategooria kohtunike kandidaadid. Premium liiga arengugrupp on kõrgeima taseme arenguprogramm, kuhu kuuluvad tipptaseme potentsiaaliga noored õigusemõistjad.

Jalgpallihooajal teenindab Eestis iganädalaselt eri liigatasemetel kohtumisi ligi 400 kohtunikku. EJL korraldab regulaarselt ka kohtunike algkursuseid, kuhu oodatakse kõiki jalgpallihuvilisi alates 15. eluaastast. Järgmised kursused toimuvad 2025. aasta kevadel, eelregistreerimine algab tänavu sügisel.