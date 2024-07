Väljakule naasnud Nadal alistas Borgi poja

Maailma edetabelis 261. kohal olev Nadal mängis viimati mais Prantsusmaa lahtistel, kus kaotas avaringis Alexander Zverevile. Hispaania legend otsustas muruhooaja vahele jätta ning naasta liivale, et Pariisi olümpiaks valmistuda.

Bastadis võttis Nadalil maailma edetabeli 461. reketi Borgi alistamine aega tund ja 26 minutit, oma esimeselt servilt võitis ta 82 protsenti mängitud punktidest, sooritas 24 äralööki ning tegi viis lihtviga. Neljast murdepallist kasutas Nadal ära kaks.

"Tunnen end hästi. Minu jaoks oli suur au mängida ühe meie spordiala suurima legendi poja vastu. Soovin talle tulevikuks parimat," ütles Nadal 21-aastase Borgi kohta.

Teises ringis ootab Nadali juba tugevam vastane, kui vastamisi tuleb minna Suurbritannia teise reketi Cameron Norrie'ga. Bastadis on kaheks kõrgeima asetusega mängijaks Andrei Rubljov ja Casper Ruud. Just Ruud on Nadali partneriks paarismänguturniiril.