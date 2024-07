Prantsusmaa jalgpallikoondise väravakütt lõpetab koondisekarjääri

Olivier Giroud esindas Prantsusmaad 131 koondise mängus ning lõi nende mängude jooksul 57 väravat, millega hoiab ka koondise rekordit.

"Kaua kardetud hetk on kätte jõudnud: hetk jätta Prantsusmaa koondisega hüvasti. Meist on saanud ühtne löögirusikas treener Didier Deschampsi käe all. Tänan teda vankumatu usalduse eest. Vaatamata tõusudele ja mõõnadele on ta võimaldanud mul saada "Les Bleusi" kõigi aegade parimaks väravakütiks," kirjutas prantslane sotsiaalmeedias.

Giroud tegi debüüdi Prantsusmaa koondise eest 2011. aastal ja lõi oma esimese värava juba kolmandal kohtumisel Saksamaa vastu. 57. värav sündis 2024. aasta märtsikuus, kui pall lendas väravasse mängus Tšiili vastu.

Giroud tuli 2018. aastal koos Prantsusmaa koondisega maailmameistriks ning neli aastat hiljem MM-il hõbedale. Kuigi prantslase koondisekarjäär on läbi saanud, siis klubitasandil jätkab Giroud sügisest MLS-is mängivat FC Los Angeleses.

Former Chelsea star and France's all-time leading scorer, Olivier Giroud, has officially announced his retirement from international football.



In a statement on Instagram, he wrote: "The dreaded moment has arrived: the moment to bid farewell to the French national team.



"My… pic.twitter.com/xtMzdFMgW9