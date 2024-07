Kalju tõi Lätist laenuga noore poolkaitsja

Poolkaitsja Ivans Patrikejevs on Eestisse saabumise üle rõõmus: "Mul on väga hea meel sõlmida leping Nõmme Kaljuga. On suurepärane olla positiivses õhkkonnas ja professionaalses keskkonnas. Loodan aidata klubil saavutada oma eesmärke ja alustada mängimist nii kiiresti kui võimalik!"

Kalju peatreener Nikita Andrejev lisab: "Meil on hea meel tervitada Ivani meeskonnas. Ta on noor ja andekas mängija, kellel on suurepärased füüsilised ja tehnilised eeldused. Ivan lisab meie meeskonda kindlasti loovust ja teravat konkurentsi."

Poolkaitsja liitub Kaljuga hooaja lõpuni kestva laenulepingu alusel ja hakkab kandma särginumbrit 29.