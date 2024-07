Oliver Suurorg siirdub Viimsist Pärnu Sadamasse

Esmaspäeval edastas Viimsi korvpalliklubi Oliver Suurorult, kus tänab Viimsi klubi ning fänne. "Pöördun Viimsi kossurahva poole sooviga tänada teid kõiki! Olen otsustanud edasi liikuda järgmiseks hooajaks uude meeskonda," seisis pressiteates.

"Otsus ei tulnud minu jaoks kergelt ning ma soovin öelda suur aitäh kõigile meeskonnakaaslastele, treeneritele, klubi taustajõududele, toetajatele ning loomulikult fännidele selle positiivse ja meeldejääva hooaja eest! KK Viimsi eest noorteklassides ja nüüd ka esindusmeeskonna ridades mänginuna saan kinnitada, et Viimsi kossusats on kohalikule kogukonnale väga oluline. Viimsi korvpallimeeskond on ja jääb minu jaoks eriliseks kohaks, kus loodetavasti võetakse mind edaspidigi sama hästi vastu, nagu on tehtud senimaani. Uute kohtumisteni ja paneme palli käima!" lisas Suurorg.

24-aastane ja 195 cm pikkune mängujuht käis Viimsi ridades lõppenud hooajal Eesti-Läti Korvpalliliigas väljakul 26 mängus, teenides 30 minutit mänguaega, millega kogus keskmiselt 8,92 punkti ja võttis 5,15 lauapalli ja andis 5,77 korisöötu. Muuhulgas sai Suurorg hakkama ajaloolise kolmikduubli. Eesti Meistriliigas 3 mängus teenis Suurorg mänguaega 33 minutit, viskas keskmiselt 11,33 punkti, võttis 4,67 lauapalli ja andis 3,33 korvisöötu.

Hiljem teatas Pärnu Sadam, et Oliver Suurorg liitub järgmisest hooajas nende võistkonnaga. "Mul on hea meel liituda Pärnu Sadama võistkonnaga. Pakkumisi ja huvi oli ka mujalt, kuid otsustasin Pärnu kasuks, sest soovin mängida eurosarjas. Uue peatreeneri käe all tahan edasi areneda ja pakkuda fännidele häid tulemusi nii eurosarjas kui ka koduses liigas. Kõik saali!" kommenteeris Suurorg liitumist Pärnu Sadamaga.